МАГАТЭ предупредило об угрозе радиации на ядерных объектах Ирана
Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) подтвердило, что на иранских ядерных объектах, по которым ударили США, был обогащенный уран, что может привести к радиоактивному заражению внутри этих объектов.
Как передает Day.Az, об этом агентство написало в заявлении на своем официальном портале.
"Согласно последней информации, проверенной МАГАТЭ до начала [израильских] атак на Иран 13 июня, на трех объектах, выбранных Соединенными Штатами в качестве целей, включая Исфахан и Натанз, содержался ядерный материал в виде урана, обогащенного до разных уровней, что может вызвать радиоактивное и химическое загрязнение на объектах, подвергшихся ударам", - говорится в материале.
В заявлении приводятся также слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Он заявил, что за пределами ядерных объектов не ожидаются какие-либо последствия для здоровья людей или окружающей среды. Гросси подчеркнул, что ядерные объекты "не должны становиться целью нападений".
В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.
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