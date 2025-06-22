Трамп пригрозил новыми атаками по Ирану при отказе от урегулирования конфликта

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США могут нанести новые удары, если конфликт не будет урегулирован, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Если мир не наступит быстро, мы ударим по другим целям с точностью, скоростью и мастерством", - заявил он.

Трамп отметил, что в случае продолжения конфликта, Иран ждет "гораздо большая трагедия", чем те события, которые развивались в республике на протяжении последних восьми дней.

Помимо этого, выражая слова благодарности пилотам, принимавшим участие в данной операции, глава Белого дома выразил надежду на то, что "их услуги" США больше не потребуются.

Кроме того, американский лидер уточнил, что американская военнослужащие поразили одни из наиболее сложных целей в Иране, но там "остается еще много".