https://news.day.az/world/1762530.html Иран запросил экстренное заседание СБ ООН Удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани.
Иран запросил экстренное заседание СБ ООН
Удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани.
"Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности [Ирана] представляет собой грубое нарушение международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН", - говорится в письме Иравани председателю Совбеза ООН и генсеку всемирной организации.
Иран запросил экстренное заседание СБ ООН, также сообщил Иравани.
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