Удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани.

"Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности [Ирана] представляет собой грубое нарушение международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН", - говорится в письме Иравани председателю Совбеза ООН и генсеку всемирной организации.

Иран запросил экстренное заседание СБ ООН, также сообщил Иравани.