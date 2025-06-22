Генсек ООН предостерег от опасной эскалации в регионе после ударов США по Ирану

Удары США по Ирану представляют собой опасную эскалацию ситуации в регионе и вызывают глубокую обеспокоенность.

Как передает Day.Az, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я глубоко обеспокоен сегодняшним применением силы США против Ирана. Это опасная эскалация в и без того напряженном регионе и прямая угроза международному миру и безопасности", - отметил он.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате кторых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.