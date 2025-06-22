Приближение гигантского торнадо засняли на камеру

Приближение гигантского торнадо засняли на камеру

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Страшное природное явление запечатлели в США - городе Эндерлин, Северная Дакота.

Представляем вашему вниманию данное видео: