https://news.day.az/world/1762661.html Приближение гигантского торнадо засняли на камеру - ВИДЕО Приближение гигантского торнадо засняли на камеру Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Страшное природное явление запечатлели в США - городе Эндерлин, Северная Дакота. Представляем вашему вниманию данное видео:
Приближение гигантского торнадо засняли на камеру - ВИДЕО
Приближение гигантского торнадо засняли на камеру
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Страшное природное явление запечатлели в США - городе Эндерлин, Северная Дакота.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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