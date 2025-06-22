Германия призвала к мирному урегулированию конфликта с Ираном

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о важности разрешения конфликта путем переговоров после ударов США по Ирану, сообщает Day.Az.

"Все знают, что необходимо решение путем переговоров", - подчеркнул Вадефуль, отметив, что Иран должен вступить в прямые переговоры с Соединенными Штатами.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул готовность Германии и ее европейских союзников поддержать этот процесс.

"Существуют все возможности для мирного разрешения этого конфликта", - добавил министр.