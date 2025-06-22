https://news.day.az/world/1762660.html Германия призвала к мирному урегулированию конфликта с Ираном Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о важности разрешения конфликта путем переговоров после ударов США по Ирану, сообщает Day.Az. "Все знают, что необходимо решение путем переговоров", - подчеркнул Вадефуль, отметив, что Иран должен вступить в прямые переговоры с Соединенными Штатами.
Германия призвала к мирному урегулированию конфликта с Ираном
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о важности разрешения конфликта путем переговоров после ударов США по Ирану, сообщает Day.Az.
"Все знают, что необходимо решение путем переговоров", - подчеркнул Вадефуль, отметив, что Иран должен вступить в прямые переговоры с Соединенными Штатами.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул готовность Германии и ее европейских союзников поддержать этот процесс.
"Существуют все возможности для мирного разрешения этого конфликта", - добавил министр.
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