https://news.day.az/world/1762528.html

Иран заявил о нарушении США режима нераспространения после атаки на ядерные объекты

США нарушили международное право и режим нераспространения ядерного оружия, атаковав ядерные объекты Ирана. Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X. По его словам, атака США на ядерные объекты Ирана "будет иметь долгосрочные последствия".