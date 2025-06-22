США заявили об успехе против Ирана

Проведенные американскими военными удары по объектам в Иране позволили задержать на много лет возможную разработку Тегераном ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Я не буду раскрывать деликатную разведывательную информацию относительно того, что мы наблюдаем на земле в Иране, однако мы увидели многое, и я крайне уверен в том, что мы существенно отсрочили разработку ими ядерного оружия, - сказал он в интервью телеканалу NBC News. - Полагаю, что мы отбросили их [ядерную] программу на очень длительное время. Думаю, что пройдет еще много лет до того момента, как иранцы смогут разработать ядерное оружие".

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.