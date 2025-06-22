https://news.day.az/world/1762616.html В Египте судно село на мель - ВИДЕО В Египте судно потеряло управление, протаранило пирс и село на мель в Суэцком канале. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что во Вьетнаме паводковые воды смыли понтонный мост.
В Египте судно село на мель - ВИДЕО
В Египте судно потеряло управление, протаранило пирс и село на мель в Суэцком канале.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что во Вьетнаме паводковые воды смыли понтонный мост.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре