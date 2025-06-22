В Египте судно село на мель

В Египте судно потеряло управление, протаранило пирс и село на мель в Суэцком канале.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что во Вьетнаме паводковые воды смыли понтонный мост.