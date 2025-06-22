Вэнс отреагировал на закрытие Ираном Ормузского пролива

Потенциальное перекрытие Ормузского пролива стало бы самоубийством для иранской экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

Его спросили, станет ли возможное перекрытие Ормузского пролива красной линией для Соединенных Штатов. "Я думаю, что для самих иранцев это было бы самоубийством. Я имею в виду, что вся их экономика проходит через Ормузский пролив. Если они хотят разрушить свою экономику и вызвать перебои в мире, я думаю, это будет их решение. Но зачем им это делать? Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Я не думаю, что это имеет смысл для них или для кого-либо еще", - сказал Вэнс.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.