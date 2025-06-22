https://news.day.az/world/1762614.html

Израиль ударил по иранскому аэропорту - ВИДЕО

Израиль атакует международный аэропорт Бушер в Иране. Там слышали серию взрывов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В этом же городе находится атомная станция, о её повреждениях на данный момент информации нет. Также атакована электростанция в городе Йезд.