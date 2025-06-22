Оман отреагировал на атаку по ядерным объектам Ирана

Оман осудил атаку США на иранские ядерные объекты, которая угрожает расширением конфликта в ближневосточном регионе и нарушает международное право.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оманского внешнеполитического ведомства, глава которого Бадр аль-Бусаиди выступал посредником в переговорах между США и Ираном по ядерной программе исламской республики.

"Министерство иностранных дел выразило глубокую обеспокоенность и осудило эскалацию, вызванную прямыми авиаударами США по объектам на иранской территории. Оман осуждает эту незаконную агрессию и призывает к немедленной деэскалации. Действия США угрожают расширением масштабов войны и являются серьезным нарушением международного права и Устава ООН, запрещающего применение силы, а также посягательство на национальный суверенитет государств и их законное право на развитие мирных ядерных программ", - указано в заявлении.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.