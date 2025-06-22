Баку призвал США и Иран к сдержанности

Азербайджан выражает глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшей эскалацией ситуации после военных операций США, направленных против ядерных объектов в Иране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно атак США на иранские ядерные объекты.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от дальнейшей эскалации ситуации и отдавать приоритет диалогу и дипломатии для решения существующих проблем", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.