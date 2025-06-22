Иран атаковал аэропорт Израиля

Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и центры командования в Израиле.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на КСИР.

Также удар баллистической ракеты был нанесён и по Хайфе. В результате удара пострадало минимум 15 человек, двое из них -- в тяжёлом состоянии.

Обломки упали в нескольких точках города. Сейчас на местах попаданий ведутся поисковые работы. После этого атаки не прекратились.

По данным ЦАХАЛ, разрушения есть и в Тель-Авиве - там повреждено несколько зданий. Под завалами могут быть люди. Всего, по данным агенства Fars, Иран выпустил 27 ракет.

После атаки представитель Армии обороны Израиля заявил, что ВВС страны уже начали ответную серию ударов по военным целям на западе Ирана.