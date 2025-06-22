Определился победитель поединка между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри Джуниором

В Баку прошло одно из самых ожидаемых спортивных событий года - UFC Fight Night.

Этот вечер войдёт в спортивную летопись страны: впервые в истории Азербайджан принял UFC - главную арену мировых боёв без правил, и сделано на самом высоком уровне, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Главным событием вечера UFC в Баку стал поединок между известными американскими бойцами - бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри Джуниор. Их встреча в октагоне - это столкновение стилей, характеров и непредсказуемости. Победителем стал Халил Раунтри Джуниор.

Напомним, что впервые в Баку 21 июня прошел турнир UFC Fight Night. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоялись 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде.