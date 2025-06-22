Швеция займётся восстановлением озера, пострадавшего химической нагрузки

Озеро Ала Ломболо, расположенное в Кируне, считается одним из самых загрязнённых водоёмов в Швеции.

Как сообщает Day.Az, на его дне находятся ртутные отложения, оставшиеся от старой стоматологической клиники и горнодобывающей компании LKAB, а также более 17 000 боевых снарядов, сброшенных шведскими военными в 1950-х годах.

Несмотря на то что загрязнение произошло до 1969 года, а значит, юридически никто не несёт за него ответственности, компания LKAB с целью вернуть Ала Ломболо статус пригодного для купания водоёма добровольно решила профинансировать очистку озера.

"Сейчас озеро не токсично, но переизбыток питательных веществ и связанная в иле ртуть представляют экологическую угрозу, особенно если дно будет потревожено", - говорит Лиселотт Олауссон, глава экологического отдела LKAB.

LKAB планирует использовать специализированное оборудование для мягкого извлечения осадков, которые затем будут обработаны на суше - воду заморозят и отделят от загрязнений. По оценкам, понадобится до 400 грузовиков для транспортировки осадков.

Работы по очистке начнутся не раньше 2027 года, а точная стоимость проекта пока неизвестна.

По данным Агентства охраны окружающей среды (Naturvårdsverket), в Швеции насчитывается более 85 000 загрязнённых участков, однако лишь немногие из них - это водоёмы. Причина - высокая стоимость и техническая сложность исследований.

Причин загрязнения окружающей среды множество - среди них выбросы промышленных предприятий и устаревшие практики обращения с отходами.

"Раньше было обычным делом выбрасывать мусор в озёра или море. Думали, если этого не видно - значит, проблема исчерпана. Теперь мы знаем, что это совсем не так", - говорит представитель Naturvårdsverket.