https://news.day.az/world/1762596.html Близ Астаны разбился самолет - есть погибшие При выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Жоламан, расположенного близ Астаны, произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Республики Казахстан, воздушное судно принадлежало частному лицу.
Близ Астаны разбился самолет - есть погибшие
При выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Жоламан, расположенного близ Астаны, произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Республики Казахстан, воздушное судно принадлежало частному лицу. По предварительным данным, на борту находились два члена экипажа - оба погибли.
В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации создаётся комиссия по расследованию данного происшествия.
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