Близ Астаны разбился самолет

При выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Жоламан, расположенного близ Астаны, произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Республики Казахстан, воздушное судно принадлежало частному лицу. По предварительным данным, на борту находились два члена экипажа - оба погибли.

В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации создаётся комиссия по расследованию данного происшествия.