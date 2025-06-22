Трамп выступил с обращением к нации после удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что удары по ядерным объектам Ирана были массированными и точными, ключевые цели "целиком и полностью уничтожены".

Как передает Day.Az, Трамп назвал атаку "впечатляющим военным успехом" и заявил, что Тегеран должен заключить мир. Если этого не произойдет, будущие удары будут намного хуже, пригрозил он, отметив, что в Иране осталось еще "много целей".

Цель Соединенных Штатов, по словам республиканца, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного "спонсора терроризма в мире". "На протяжении 40 лет Иран говорил "Смерть Америке, смерть Израилю!", - заявил Трамп. Как утверждает республиканец, из-за иранских атак погибли более тысячи американцев и "сотни тысяч на Ближнем Востоке и по всему миру". "Я давно решил, что это не будет продолжаться", - сказал он.

Трамп поблагодарил военных США, а также премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что страны "работали как команда" и "прошли большой путь, чтобы устранить эту ужасную угрозу Израилю".