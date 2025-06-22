Во Флоренции турист повредил полотно XVII века

Турист, посещая выставку в галерее Уффици во Флоренции, случайно споткнулся и, падая, повредил картину XVII века.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Corriere della Sera.

Речь идет о парадном портрете Фердинандо Медичи кисти Николетто (Никколо Кассана) 1690 года.

Как уточняет издание, надорвана нижняя часть полотна, где изображен сапог герцога знаменитой флорентийской семьи. Посетитель мог споткнуться о ступеньку, установленную именно для того, чтобы не допустить приближения к произведению живописи. Обычно картина находится в коллекции дворца Питти, но было предоставлено для выставки "Флоренция и Европа. Искусство XVII века".

Подобный инцидент - не первый в Италии. Так, в начале года посетительница музея в Брешии (север Италии), также споткнулась и, упав, повредила картину XVI века. А совсем недавно туристы повредили экспонат с выставки современного искусства в Вероне - стул из кристаллов Swarovski, сев на него, чтобы сфотографироваться.

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