Саудовская Аравия обеспокоена ситуацией в Иране

Саудовская Аравия с "большой обеспокоенностью" следит за ситуацией в Иране после ударов США по ядерным объектам исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

"Саудовская Аравия с большой обеспокоенностью следит за развитием событий в братской Исламской Республике Иран после того, как иранские ядерные объекты подверглись атаке со стороны Соединенных Штатов Америки. Королевство подчеркивает необходимость любых усилий, направленных на проявления сдержанности, что позволит избежать дальнейшей эскалации", - сказано в заявлении ведомства в X.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.