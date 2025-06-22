Узбекистан предостерёг граждан от поездок в Израиль и Иран

Узбекистан призывает своих граждан воздержаться от поездок в Израиль и Иран. Об этом заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Узбекистана Акрор Бурханов, передаёт Day.Az.

"Стремительно обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Узбекистан призывает все стороны региона искать мирные решения проблемы. В этой связи мы призываем граждан Узбекистана воздержаться от поездок в Израиль и Иран и просим тех, кто уже находится в этих странах, по возможности переместиться в более безопасные районы. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности, и мы просим наших граждан сохранять бдительность и внимательно следить за официальными сообщениями", - заявил Бурханов.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.