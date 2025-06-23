США раскритиковали за цинизм и двойные стандарты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности резко раскритиковал заявления США о готовности вернуться к переговорам с Ираном после авиаударов по его ядерным объектам, сообщает Day.Az.

"Сегодня мы вновь услышим от представителей США циничные заявления о готовности вернуться к переговорам, как будто и не было серии ночных ударов с использованием сверхмощных боеприпасов по Ирану", - подчеркнул Небензя. По его словам, это делается, чтобы лицемерно выставить Иран в качестве спойлера переговорного процесса, якобы подрывающего стабильность на Ближнем Востоке.

Небензя также подверг сомнению утверждения США о попытках Ирана создать ядерное оружие: "Не поверят их попыткам убедить Совет Безопасности в том, что Исламская Республика осуществляла попытки обрести ядерное оружие".

"Сожалеем, что сегодня некоторые из вас не находят смелости назвать вещи своими именами и осудить действующий тон", - заявил российский дипломат, добавив, что участие России в происходящем он назвал "театром абсурда и цинизма".

Он также критически отозвался о призывах некоторых стран, в том числе Великобритании, к сдержанности со стороны Ирана. "Представитель Соединенного Королевства призывает Иран к сдержанности - страну, которая подверглась неспровоцированной атаке и бомбардировке ее ядерных объектов. Как будто это Иран, а не Израиль и США обострили ситуацию до предела", - отметил Небензя.

"Мы видели много лицемерия в этом зале, но это стоит особняком. Это удивительный пример лицемерия со стороны тех, кто в последние дни нагнетает страсти вокруг скорого истечения Резолюции 2231", - добавил он.