США ответили на обвинения в ООН

Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Дороти Ши, назвав недавние авиаудары Америки по иранским ядерным объектам необходимыми в рамках "неотъемлемого права на коллективную самооборону", сообщает Day.Az.

"Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет и через террористических посредников", - сказала она. "На протяжении десятилетий Иран несет ответственность за страдания и многочисленные смерти на Ближнем Востоке. Правительство Ирана и его ставленники также убили многих американцев, включая военнослужащих в Ираке и Афганистане".

Ши призвала Совет Безопасности потребовать от Ирана "прекратить 47-летние попытки уничтожить Израиль, остановить стремление к созданию ядерного оружия и вести добросовестные мирные переговоры".

Представитель США также раскритиковала позицию Ирана в последних ядерных переговорах: "Иран долгое время скрывал свою ядерную программу и препятствовал добросовестным усилиям". Она подчеркнула, что ядерные амбиции Тегерана представляют неприемлемую угрозу, добавив: "Иран не должен эскалировать ситуацию".