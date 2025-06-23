В ООН выдвинули требование к Ирану

ООН призвала иранские власти предоставить представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к ядерным объектам, пострадавшим в результате ударов США.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча в ходе заседания Совета Безопасности.

Он охарактеризовал последние события как "прямую угрозу миру и международной безопасности".