https://news.day.az/world/1762676.html В ООН выдвинули требование к Ирану ООН призвала иранские власти предоставить представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к ядерным объектам, пострадавшим в результате ударов США. Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча в ходе заседания Совета Безопасности.
В ООН выдвинули требование к Ирану
ООН призвала иранские власти предоставить представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к ядерным объектам, пострадавшим в результате ударов США.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча в ходе заседания Совета Безопасности.
Он охарактеризовал последние события как "прямую угрозу миру и международной безопасности".
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