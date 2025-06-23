Азербайджан увеличил доходы от экспорта химпродукции

В январе-мае этого года из Азербайджана было экспортировано 479,2 тыс. тонн продукции химической промышленности на сумму 148,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 46,4 млн долларов США, или на 45,3% больше в стоимостном выражении и на 54,5 тыс. тонн, или на 12,8% больше по объему, чем за тот же период 2024 года.

Экспорт продукции химической промышленности за отчетный период составил 1,35% от общего объема экспорта страны и 10,56% - от экспорта по ненефтяному сектору.

Отметим, что в январе-мае 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 20,966 миллиарда долларов США. Это на 2,527 миллиарда долларов США, или на 13,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 11,001 млрд долларов США, и 9,965 млрд долларов США - на долю импорта. За последний год экспорт сократился на 1,2%, а импорт вырос на 36,5%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,036 миллиарда долларов. Это на 2,801 миллиарда долларов США, или в 3,7 раза меньше, чем год назад.