Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского пилотного агропарка

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского пилотного агропарка, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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