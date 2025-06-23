13-летняя мотоциклистка влетела в лобовое стекло Subaru

Школьница на мотоцикле развернулась перед машиной и оказалась на лобовом стекле.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

13-летняя девочка на трассе "Новокузнецк - Мыски - Междуреченск" как-то не заметила, что за ней едет "Субару". От серьёзных травм её спасла экипировка.

Мотоцикл гонщице подарил отец. На него составили протокол.

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