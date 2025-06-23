https://news.day.az/world/1762779.html 13-летняя мотоциклистка влетела в лобовое стекло Subaru - ВИДЕО Школьница на мотоцикле развернулась перед машиной и оказалась на лобовом стекле. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 13-летняя девочка на трассе "Новокузнецк - Мыски - Междуреченск" как-то не заметила, что за ней едет "Субару". От серьёзных травм её спасла экипировка. Мотоцикл гонщице подарил отец.
13-летняя мотоциклистка влетела в лобовое стекло Subaru - ВИДЕО
Школьница на мотоцикле развернулась перед машиной и оказалась на лобовом стекле.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
13-летняя девочка на трассе "Новокузнецк - Мыски - Междуреченск" как-то не заметила, что за ней едет "Субару". От серьёзных травм её спасла экипировка.
Мотоцикл гонщице подарил отец. На него составили протокол.
Ранее мы сообщали, что в Бразилии рухнул воздушный шар.
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