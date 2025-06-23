ЦАХАЛ начал волну ударов по военным целям в Тегеране

Армия обороны Израиля начала новую серию целенаправленных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Ирана.

Как передает Day.Az, по сообщениям из открытых источников, в настоящее время атаки сосредоточены на ключевых военных объектах, связанных с иранской военной инфраструктурой.

В сети уже начали появляться первые кадры из Тегерана, где фиксируются звуки взрывов и работа средств противовоздушной обороны. Пока официальные лица в Иране воздерживаются от комментариев относительно характера и последствий ударов, однако известно, что удары направлены на ослабление военного потенциала КСИР, который активно участвует в планировании и реализации атак против Израиля.