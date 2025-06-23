Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрально-Аранского регионального центра управления SCADA в Евлахе

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрально-Аранского регионального центра управления SCADA ОАО "Азеришыг" в Евлахе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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