В США начались протесты

Жители Нью-Йорка вышли на антивоенные протесты после того, как Военно-воздушные силы США нанесли удары по Ирану.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NBS News.

Отмечается, что люди собрались на главной площади города - Таймс-сквер, а также в других местах по всей стране в ответ на удары администрации президента Дональда Трампа по иранским ядерным объектам.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.