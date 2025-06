Бакинский вечер энергии и драйва грузинской группы Zaza Khutsishvili Band

Фееричный вечер в сердце Баку подарила грузинская рок-группа Zaza Khutsishvili Band, продолжившая программу Baku Piano Festival 2025 на площадке Rotunda Roof Garden, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Это далеко не первый визит коллектива в столицу Азербайджана, и каждый раз их концерты становятся настоящим праздником энергии и драйва.

Для Baku Piano Festival 2025 музыканты подготовили особую программу с участием талантливой вокалистки Саломе Гоциридзе. На сцене вместе с Зазой Хуцишвили, Саломе Гоциридзе, Георги Макалатиа, Автандил Табукашвили и Региной Мейрабовой звучали роковые мотивы, которые с первых нот зарядили публику бодростью и отличным настроением.

Концерт энергично стартовал с первых нот, представив весёлый драйв роковых мотивов и не отпускал весь вечер. Отличное настроение и зажигательная атмосфера, эмоциональные исполнения и искренняя связь с аудиторией - именно этим запомнился выступление Zaza Khutsishvili Band.

Международный Baku Piano Festival 2025 продлится до 28 июня - множество удивительных музыкальных событий, концерты в разных жанрах, арт-мероприятия, выставки, литературный конкурс и зажигательные джем-сейшны. Особой жемчужиной фестиваля является концерт молодых талантов We Are the Future, который открывает новые имена и дарит свежие творческие эмоции.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az