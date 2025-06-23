В Иране рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива на военном уровне

Вопрос о возможном закрытии Ормузского пролива рассматривается на уровне Вооруженных сил Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, Вооружённые силы страны лучше всего понимают стратегию национальной обороны, и потому вопрос может быть изучен именно на этом уровне.

Бегаи заявил, что Иран сосредоточил все свои усилия на защите территориальной целостности, суверенитета и национальных интересов.

"Вопрос о том, какие механизмы будут использованы для защиты Ирана, недопущения повторения преступлений против него и наказания виновных, находится в компетенции Вооруженных сил",- добавил он.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.