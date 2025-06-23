Иран заявил о нейтрализации свыше 130 израильских беспилотников

Штаб противовоздушной обороны Ирана заявил о нейтрализации более 130 израильских беспилотников с 13 июня.

Как сообщает Day.Az, штаб ПВО Ирана опубликовал заявление по этому поводу.

Согласно сообщению, в различных регионах страны были сбиты такие беспилотники, как Hermes, Heron, Harop.

Отмечается, что за последние дни силы ПВО под командованием штаба ПВО Ирана нейтрализовали БПЛА Hermes 900 и Hermes 45.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.