https://news.day.az/world/1762800.html Иран ожидает от международных организаций меры против атак Израиля Ожидается, что страны-члены международных организаций примут меры против атак Израиля на Иран. Как сообщает Day.Az, об этом заявил на пресс-конференции временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан. Новость обновляется
Иран ожидает от международных организаций меры против атак Израиля
Ожидается, что страны-члены международных организаций примут меры против атак Израиля на Иран.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил на пресс-конференции временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан.
Новость обновляется
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