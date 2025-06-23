Иран ожидает от международных организаций меры против атак Израиля

Ожидается, что страны-члены международных организаций примут меры против атак Израиля на Иран.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил на пресс-конференции временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан.

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