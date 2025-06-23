Американская делегация едет в Азербайджан для обсуждения транзитных и торговых перспектив

Торгово-промышленная палата США-Азербайджан (USACC), Американо-грузинский деловой совет и Американская торговая палата в Казахстане при поддержке Коммерческой службы США объявили о предстоящем визите американской бизнес-делегации в страны Среднего коридора, сообщает Day.Az со ссылкой на USACC.

Миссия под названием "Исследование торговли, энергетики, инфраструктуры и логистики в регионе Среднего коридора" пройдет с 4 по 11 сентября 2025 года и охватит Казахстан, Азербайджан и Грузию.

"Эта стратегическая инициатива направлена на укрепление коммерческого взаимодействия вдоль Среднего коридора - важнейшего торгового маршрута на евразийском континенте, соединяющего Восток и Запад через Центральную Азию и Кавказ с Европой", - отметили в USACC.

"В миссии примут участие американские компании, представляющие такие сектора, как энергетика, критическая инфраструктура, цифровая торговля, новые технологии, транспорт и логистика".

Программа визита предусматривает встречи на высоком уровне с государственными регуляторами, поездки на ключевые логистические объекты и порты, зоны свободной торговли, а также деловые круглые столы с участием местных компаний и партнеров.

Делегация посетит Актау (Казахстан) - 4-5 сентября, Баку (Азербайджан) - 8-9 сентября и Грузию - 10-11 сентября.

"Средний коридор - это развивающийся маршрут для торговли и транзита, соединяющий Центральную Азию с Южным Кавказом через Каспийское море и выходящий в Восточную Европу и Средиземноморье. Его стратегическое географическое положение, развитая логистическая инфраструктура, современные порты, грузовые терминалы и зоны свободной торговли создают значительные возможности для перемещения товаров и услуг между Европой и Азией", - говорится в заявлении.

Как отметили в USACC, пандемия COVID-19 и продолжающиеся геополитические изменения в Восточной Европе продемонстрировали уязвимость глобальных цепочек поставок к непредсказуемым сбоям.

"На этом фоне Средний коридор выделяется как безопасная, предсказуемая и интегрированная сеть транспортных маршрутов с согласованными услугами. В последние годы всё больше западных компаний расширяют свое присутствие в странах коридора, осознавая его стратегическую ценность для диверсификации и укрепления цепочек поставок", - заключили в USACC.