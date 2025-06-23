Проходит второй мини-футбольный турнир за Кубок Западного Азербайджана, организованный по инициативе Общины Западного Азербайджана при поддержке министерства молодёжи и спорта, Федерации футбола Азербайджана и Федерации мини-футбола, сообщили Day.Az организаторы.

Член оргкомитета Гасан Гасанов отметил, что целью турнира является пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи родом из Западного Азербайджана, а также укрепление их чувства единства и любви к родной земле. Еще одной важной задачей является формирование единой футбольной команды из молодых спортсменов региона.

"Я уверен, что созданная команда сможет успешно выступить на соревнованиях республиканского уровня и с честью представить регион и Азербайджан на международной арене. От имени организационного комитета выражаю благодарность всем, кто оказывает поддержку, а также многочисленным болельщикам", - сказал он.

Отметим, что турнир продолжается и напряжённая борьба позволила определить лидеров: за третье место сразятся команды Paşalı FK и Böyük Qarakilsə FK, а в финале встретятся Loru FK и Amasiya FK.