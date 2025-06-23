https://news.day.az/world/1762948.html ОАЭ закрыли свое воздушное пространство Объединенные Арабские Эмираты после иранских ударов по авиабазе Аль-Удейд на территории Катара закрыли свое воздушное пространство. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил международный сервис для отслеживания воздушных судов Flightradar.
ОАЭ закрыли свое воздушное пространство
Объединенные Арабские Эмираты после иранских ударов по авиабазе Аль-Удейд на территории Катара закрыли свое воздушное пространство.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил международный сервис для отслеживания воздушных судов Flightradar.
"Судя по данным о маршрутах полетов и аудиозаписям радиопереговоров с авиадиспетчерской службой, воздушное пространство ОАЭ в настоящее время закрыто", - сообщается на странице сервиса в X.
Ранее мы сообщали, что Иран ударил по базам США в Катаре.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре