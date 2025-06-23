В НАТО выступили за переговоры с Ираном

Все страны Североатлантического альянса выступают за начало диалога с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"Конечно, все мы сейчас хотим переговоров", - сказал Рютте.

Он добавил, что позиция стран НАТО заключалась в недопущении получения Тегераном ядерного оружия.

Ранее мы сообщали, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

"С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.