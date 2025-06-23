https://news.day.az/economy/1762944.html Цены на нефть падают на фоне обострения на Ближнем Востоке Цена нефти марки Brent на бирже ICE снижается более чем на 6% в условиях обострения на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Новость обновляется
Цены на нефть падают на фоне обострения на Ближнем Востоке
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE снижается более чем на 6%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным на 21:28 (по бакинскому времени), цена на нефть Brent теряла 6,12% и составляла $72,59 за баррель.
К 21:50 фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $72,68 (-6%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года терял 7,69%, опускаясь до $69,5 за баррель.
Ранее Иран начал военную операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре.
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