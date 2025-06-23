Цены на нефть падают на фоне обострения на Ближнем Востоке

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE снижается более чем на 6%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 21:28 (по бакинскому времени), цена на нефть Brent теряла 6,12% и составляла $72,59 за баррель.

К 21:50 фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $72,68 (-6%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года терял 7,69%, опускаясь до $69,5 за баррель.

Ранее Иран начал военную операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре.