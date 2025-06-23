Азербайджан выразил Сирии соболезнования в связи с терактом в церкви

Азербайджан выразил Сирии соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным в церкви в Дамаске, передает Day.Az.

"Мы решительно осуждаем ужасный террористический акт против церкви пророка Илии (Мар-Элиас) в столице Сирии, Дамаске. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал от этого акта насилия. Выражаем солидарность с сирийским правительством и народом и призываем к единству в борьбе с экстремизмом", - говорится в публикации в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети.

Ранее сообщалось, что в церкви Святого Павла, расположенной в восточной части Дамаска, произошёл взрыв. Взрывное устройство привёл в действие террорист-камикадзе. В результате теракта более 15 человек погибли и 22 получили тяжелые ранения.