В Бахрейне объявлена воздушная тревога

В Бахрейне объявлена воздушная тревога после иранских ударов по американским базам в Катаре.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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