https://news.day.az/world/1762945.html В Бахрейне объявлена воздушная тревога - ВИДЕО В Бахрейне объявлена воздушная тревога после иранских ударов по американским базам в Катаре. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Видео по теме:
В Бахрейне объявлена воздушная тревога - ВИДЕО
В Бахрейне объявлена воздушная тревога после иранских ударов по американским базам в Катаре.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Видео по теме:
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