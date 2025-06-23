Германия запросила у Пентагона план вывода войск США из Европы

Министр обороны Германии Борис Писториус попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить "дорожную карту" вывода войск США из Европы. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Попытка обозначить ФРГ и ее европейским союзникам конкретные сроки вывода войск США вызывает раздражение других стран - членов НАТО, говорится в материале.

Собеседник газеты рассказал, что подталкивание Вашингтона к разъяснению плана по выводу американских сил из Европы может стать "пророчеством, которое, вероятно, сбудется".