В старинной части Баку прошло дефиле с участием домашних животных

На живописной площади Гоша Гала, среди древних каменных стен исторического квартала Ичеришехер, состоялось открытие уникального социального и благотворительного проекта "Истории с улиц", сообщает Day.Az.

Этот проект, автором которого является талантливая Сурая Мамедли, родился из желания привлечь внимание общества к судьбам бездомных животных и пробудить в людях сострадание и ответственность.

Кульминацией вечера стало трогательное и весёлое дефиле домашних любимцев, которое вызвало искренние улыбки и тёплые эмоции у всех присутствующих.

Организованный Arts Council Azerbaijan при поддержке Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" проект стал праздником искусства и доброты.

Гостям была представлена выставка профессиональных художников, которые через призму современного искусства рассказывали истории о животных - от нежности до борьбы за жизнь. Все работы были выставлены на онлайн-платформе ArtMarket.az, где каждый мог стать участником благотворительной акции и приобрести произведение искусства, поддержав тем самым бездомных друзей.

Рисунки и творческие работы детей и юных художников, наполненные искренней любовью и трепетом к животным, напомнили о том, что сострадание - это язык, понятный с ранних лет.

Внимание приковала фотовыставка Рустама Фармана - крупноформатные портреты известных личностей вместе с их питомцами, которые словно раскрывали душу каждого героя и подчёркивали особую связь между человеком и животным.

На благотворительной ярмарке можно было найти уникальные изделия ручной работы, посвящённые теме заботы и дружбы с животными.

Весь вечер сопровождала живая музыка от DJ Azad, наполняя пространство лёгкой и радостной атмосферой праздника.

С приветственным словом выступил глава Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, который подчеркнул, что организация продолжит поддерживать гуманистические проекты, связывая искусство с социальными идеями, чтобы вдохновлять людей на добрые дела и заботу о природе.

Заместитель руководителя аппарата Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Рена Насирова-Мустафаева отметила важность инициативы для формирования в обществе ценностей милосердия и ответственности.

Особое место в программе занял автор проекта - Сурая Мамедли, которая поделилась своими мыслями: "Проект "Истории с улиц" начался как школьный CAS-проект в рамках программы IBDP лицея №132-134. Мы хотели привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Сегодняшний вечер - доказательство того, что искусство и творческие инициативы способны тронуть сердца и объединить людей вокруг доброты и сострадания".

Этот вечер в Ичеришехер стал не просто мероприятием - это было настоящее искусство доброты, призыв к каждому из нас не оставаться равнодушным и вместе менять мир к лучшему.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.