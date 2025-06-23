В старинной части Баку прошло дефиле с участием домашних животных - ФОТО
На живописной площади Гоша Гала, среди древних каменных стен исторического квартала Ичеришехер, состоялось открытие уникального социального и благотворительного проекта "Истории с улиц", сообщает Day.Az.
Этот проект, автором которого является талантливая Сурая Мамедли, родился из желания привлечь внимание общества к судьбам бездомных животных и пробудить в людях сострадание и ответственность.
Кульминацией вечера стало трогательное и весёлое дефиле домашних любимцев, которое вызвало искренние улыбки и тёплые эмоции у всех присутствующих.
Организованный Arts Council Azerbaijan при поддержке Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" проект стал праздником искусства и доброты.
Гостям была представлена выставка профессиональных художников, которые через призму современного искусства рассказывали истории о животных - от нежности до борьбы за жизнь. Все работы были выставлены на онлайн-платформе ArtMarket.az, где каждый мог стать участником благотворительной акции и приобрести произведение искусства, поддержав тем самым бездомных друзей.
Рисунки и творческие работы детей и юных художников, наполненные искренней любовью и трепетом к животным, напомнили о том, что сострадание - это язык, понятный с ранних лет.
Внимание приковала фотовыставка Рустама Фармана - крупноформатные портреты известных личностей вместе с их питомцами, которые словно раскрывали душу каждого героя и подчёркивали особую связь между человеком и животным.
На благотворительной ярмарке можно было найти уникальные изделия ручной работы, посвящённые теме заботы и дружбы с животными.
Весь вечер сопровождала живая музыка от DJ Azad, наполняя пространство лёгкой и радостной атмосферой праздника.
С приветственным словом выступил глава Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, который подчеркнул, что организация продолжит поддерживать гуманистические проекты, связывая искусство с социальными идеями, чтобы вдохновлять людей на добрые дела и заботу о природе.
Заместитель руководителя аппарата Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Рена Насирова-Мустафаева отметила важность инициативы для формирования в обществе ценностей милосердия и ответственности.
Особое место в программе занял автор проекта - Сурая Мамедли, которая поделилась своими мыслями: "Проект "Истории с улиц" начался как школьный CAS-проект в рамках программы IBDP лицея №132-134. Мы хотели привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Сегодняшний вечер - доказательство того, что искусство и творческие инициативы способны тронуть сердца и объединить людей вокруг доброты и сострадания".
Этот вечер в Ичеришехер стал не просто мероприятием - это было настоящее искусство доброты, призыв к каждому из нас не оставаться равнодушным и вместе менять мир к лучшему.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
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