Турнир UFC в Баку стал одним из самых продолжительных в истории

Азербайджан на минувших выходных впервые стал местом проведения турнира UFC.

Мероприятие прошло в Баку на арене Baku Crystal Hall и носило официальное название UFC on ABC 8.

В главном поединке вечера Халил Раунтри одержал победу над Джамалом Хиллом единогласным решением судей.

В общей сложности 10 из 12 боев турнира дошли до судейского решения.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на MMA Junkie, продолжительность турнира составила 2 часа 53 минуты и 52 секунды. Это самый длительный в истории турнир, состоявший из 12 боев. Турнир в Баку также стал 11-м самым продолжительным кардом в истории UFC.

Следующий турнир UFC пройдет 29 июня на "Ти-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе.