https://news.day.az/unusual/1762786.html В Японии проснулся вулкан после семилетнего перерыва - ВИДЕО После семи лет бездействия в Японии проснулся вулкан Синмоэдакэ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это первое извержение вулкана с 27 июня 2018 года. Столб дыма и пепла достиг 500 м над кратером, а затем засыпал близлежащие поселения. Ранее мы сообщали о том, как приближение гигантского торнадо засняли на камеру.
В Японии проснулся вулкан после семилетнего перерыва - ВИДЕО
После семи лет бездействия в Японии проснулся вулкан Синмоэдакэ.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это первое извержение вулкана с 27 июня 2018 года.
Столб дыма и пепла достиг 500 м над кратером, а затем засыпал близлежащие поселения.
Ранее мы сообщали о том, как приближение гигантского торнадо засняли на камеру.
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