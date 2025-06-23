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В Японии проснулся вулкан после семилетнего перерыва - ВИДЕО

После семи лет бездействия в Японии проснулся вулкан Синмоэдакэ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это первое извержение вулкана с 27 июня 2018 года. Столб дыма и пепла достиг 500 м над кратером, а затем засыпал близлежащие поселения. Ранее мы сообщали о том, как приближение гигантского торнадо засняли на камеру.