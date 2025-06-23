В Японии проснулся вулкан после семилетнего перерыва

После семи лет бездействия в Японии проснулся вулкан Синмоэдакэ.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это первое извержение вулкана с 27 июня 2018 года.

Столб дыма и пепла достиг 500 м над кратером, а затем засыпал близлежащие поселения.

Ранее мы сообщали о том, как приближение гигантского торнадо засняли на камеру.