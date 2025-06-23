В Баку будет подписан меморандум о взаимопонимании и обмене кредитными данными

Меморандум об обмене кредитной информацией может быть подписан уже завтра.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правления Ассоциации поставщиков кредитной информации в странах Евразии (ACIPE), глава Казахстанского First Credit Bureau (FCBK) Руслан Омаров, выступая сегодня на I Международной конференции по кредитной отчетности в Баку.

Омаров отметил, что кредитные бюро уже стали системообразующими институтами в странах Евразийского региона.

"Кредитные бюро собирают большое количество данных, важных для развития финансового сектора. Таким образом кредитные бюро создают определенную зону доверия между финансовыми институтами, чтобы этими данными можно было свободно обмениваться между финансовыми организациями", - сказал председатель правления.

Он добавил, что кредитная информация - основа финансовой прозрачности и инклюзивности.

"Важно осознавать ценность этой информации и необходимость ее защиты, особенно от раскрытия третьим сторонам, не вовлеченным в кредитный рынок. Обмениваясь данными, продуктами и услугами, кредитные бюро усиливают друг друга", - отметил он.

По его словам, все участники конференции вносят значимый вклад в развитие ACIPE, которая за семь лет превратилась в активную и динамичную платформу международного сотрудничества.

"Мы тесно сотрудничаем с международными организациями, включая Европейскую ассоциацию кредитных бюро (ACIS). Несмотря на сравнительно короткий срок деятельности, ACIPE уже широко известна в мире",- заключил Р.Омаров.

Ранее мы сообщали, что объем текущего кредитного портфеля Азербайджана за последние 7 лет увеличился на 125 процентов и составил 29,3 миллиарда манатов.