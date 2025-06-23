Одиннадцатый день авиаударов

Автор: Эльнур Багышев, Trend

На одиннадцатый день израильских авиаударов по территории Ирана в стране усиливаются вызовы в обеспечении продовольственной безопасности. Тем не менее, оперативные меры, предпринятые правительством, позволили частично стабилизировать ситуацию.

Конфликт выявил уязвимость иранских продовольственных цепочек. В первые дни ударов возникли перебои с поставками основных продуктов, включая картофель и лук. В ответ власти ввели запрет на экспорт ряда сельхозтоваров, чтобы сохранить внутренние запасы и сдержать рост цен. Министр сельского хозяйства Голамреза Нури подтвердил эти меры, подчеркнув стремление правительства обеспечить продовольственную стабильность в условиях военного времени.

При среднем ежегодном объеме сельскохозяйственного производства на уровне 135 миллионов тонн, Иран продолжает зависеть от импорта ряда ключевых продуктов. В частности, растительное масло и рис занимают важное место в потребительской корзине и требуют дополнительных поставок из-за рубежа.

По официальным данным, Иран ежегодно обеспечивает более 2 миллионов тонн пищевого масла за счет собственного производства и импорта. При этом среднегодовое потребление составляет около 1,5 миллиона тонн. Основной объем импортируемого масла поступает в страну в виде сырья - около 1,2 миллиона тонн в год. Поскольку масло считается стратегическим товаром, Иран поддерживает запасы выше уровня потребления.

Потребление риса в стране составляет примерно 3,2 миллиона тонн в год, из которых около 2 миллионов тонн производится внутри страны. Остальной объем покрывается за счет импорта. В ответ на текущие риски Министерство сельского хозяйства Ирана с 24 июня отменило ранее действовавшие ограничения на ввоз риса и растительного масла, что свидетельствует о гибкости в обеспечении продовольственной устойчивости.

По словам главы Ассоциации производителей фруктов Тегерана Муктады Шадлу, дефицита фруктов и овощей на данный момент не наблюдается. Производство остается стабильным, а предложение превышает спрос, поскольку потребители в условиях экономической неопределенности сосредоточены на товарах первой необходимости.

Данные по рынку яиц также указывают на стабильность. Как сообщил председатель Ассоциации птицеводства "Михан" Хамидреза Кашани, ежемесячное потребление составляет около 115 тысяч тонн, а производство - порядка 95 тысяч тонн. Это позволяет избежать дефицита. Цены на яйца составляют 710 000-720 000 риалов за килограмм (примерно $1.11-$1.12).

Сегмент мяса также остается относительно стабильным. По словам председателя Совета поставщиков животноводческой продукции Мансура Пуриана, Иран ежегодно потребляет около 600 000 тонн красного мяса. В стране насчитывается около 62 миллионов голов крупного рогатого скота и 9,3 миллиона телят. Цены на живой скот составляют 2,8-2,9 миллиона риалов за килограмм в сельских районах ($4.38-$4.53) и 3,1-3,2 миллиона риалов ($4.85-$5.00) в Тегеране. В то же время в некоторых провинциях отмечаются локальные перебои с поставками куриного мяса.

Военные действия также затронули инфраструктуру производства хлеба. По данным губернатора провинции Тегеран Мохаммада Садега Мотамедиана, с начала ударов временно прекратили работу 130 пекарен. Причиной стали несанкционированные перерывы в деятельности. Власти увеличили объемы поставок муки в два и более раза - с 7-10 мешков до 20 мешков (по 50 кг) на пекарню в день, чтобы сохранить производство хлеба.

Несмотря на сложности, меры правительства - включая экспортные ограничения, либерализацию импорта и поддержку внутренних поставок - помогли смягчить краткосрочные риски. Однако ситуация остается нестабильной: в условиях затяжного конфликта и санкционного давления сохраняется вероятность роста инфляции и дефицита.

Ближайшие перспективы продовольственной безопасности Ирана будут зависеть от способности властей оперативно адаптировать политику и логистику к изменяющимся условиям. Хотя баланс пока удерживается, дальнейшая эскалация конфликта или внешнее давление могут дестабилизировать рынок и усилить нагрузку на экономику и население.

Продовольственная система Ирана демонстрирует относительную устойчивость, но остается под серьезным давлением. Ход конфликта, международные обстоятельства и эффективность государственной реакции будут определять дальнейшее развитие ситуации.