https://news.day.az/officialchronicle/1762752.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии узловой подстанции "Евлах", Регионального учебно-тренировочного и лабораторного центра - ФОТО 23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной узловой подстанции "Евлах" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи", Регионального учебно-тренингового и лабораторного центра, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии узловой подстанции "Евлах", Регионального учебно-тренировочного и лабораторного центра - ФОТО
23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной узловой подстанции "Евлах" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи", Регионального учебно-тренингового и лабораторного центра, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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