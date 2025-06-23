Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии узловой подстанции "Евлах", Регионального учебно-тренировочного и лабораторного центра

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной узловой подстанции "Евлах" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи", Регионального учебно-тренингового и лабораторного центра, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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