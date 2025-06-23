Стало известно об отвлекающем маневре США при бомбардировке Ирана

Военно-воздушные силы (ВВС) США при нанесении ударов по ядерным объектам на территории Ирана в ночь с 21 на 22 июня использовали отвлекающий маневр, отправив с авиабазы в штате Миссури в разные стороны две группы бомбардировщиков B-2, одна из которых должна была создать ложное впечатление об американских планах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New York Times (NYT).

Первая авиагруппа из семи бомбардировщиков B-2, несущая противобункерные бомбы GBU-57, направилась в сторону Ирана через Атлантический океан с выключенными радиолокационными ответчиками, чтобы не попасть в зону внимания иранских вооруженных сил. Практически одновременно с авиабазы вылетела вторая группа, которая направилась из США на запад через Тихий океан с включенными транспондерами, чтобы их полет можно было отследить извне.

По замыслу военных, отмечает издание, это должно было ввести иранскую сторону в заблуждение относительно времени и направления американских ударов.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.