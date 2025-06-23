Состоялось заседание по подготовке II Госпрограммы "Большого возвращения"

23 июня под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось первое заседание комиссии, созданной с целью подготовки "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы" и "Второй Государственной программы "Большого возвращения".

Об этом сообщили Day.Az в Кабинете министров.

В заседании приняли участие заместители премьер-министра - руководители рабочих групп, члены правительства и представители соответствующих структур.

Премьер-министр Али Асадов заявил, что Азербайджан поставил стратегические цели на 2021-2030 годы, исходя из ситуации, новых условий, возникших после 44-дневной войны и пандемии. Эти цели были закреплены в указе Президента Ильхама Алиева в виде 5 Национальных приоритетов. В целях реализации Национальных приоритетов в соответствии с указами, подписанными главой государства в 2022 году, приняты "Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы" и "Первая Государственная программа "Большого возвращения". На реализацию Стратегии до сегодняшнего дня из государственного бюджета было выделено 7 млрд манатов, а уровень исполнения предусмотренных заданий составил около 78%.

Уровень выполнения "Первой Государственной программы "Большого возвращения" составляет примерно 79%. На восстановление освобожденных территорий, включая 2025 год, было выделено 21,6 млрд манатов. На освобожденных территориях на первом этапе завершено строительство 15 населенных пунктов - городов, поселков и сел, обеспечено проживание населения и его реинтеграция в экономическую деятельность. В настоящее время осуществляется строительство 27 населенных пунктов и восстановление 25, заложен фундамент еще 21 населенного пункта.

На заседании был определен регламент работы комиссии, обсужден план предстоящей работы и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем. Было поручено обеспечить максимально эффективное, качественное и своевременное исполнение задач, вытекающих из указов Президента, проводить заседания подгрупп не реже одного раза в месяц и регулярно информировать о ходе работы.

На совещании были определены конкретные сроки подготовки и доработки Стратегии и Государственной программы.

Премьер-министр Али Асадов подчеркнул, что при подготовке Стратегии и Государственной программы необходимо учитывать имеющиеся финансовые возможности, мероприятия по реализации целей должны опираться на измеримые индикаторы. Также следует учитывать другие соответствующие документы и проекты, предусмотренные первой программой, оптимизированные на последующий период. Он также отметил, что концептуальные вопросы и итоговые проекты, вытекающие из Стратегии и Государственной программы, предполагается поэтапно обсуждать на Экономическом совете.

Напомним, что в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики от 30 мая 2025 года №611 Кабинету министров было поручено в течение 9 месяцев подготовить "Стратегию социально-экономического развития на 2027-2030 годы" и "Вторую Государственную программу "Большого возвращения".

Для обеспечения выполнения этого поручения 18 июня 2025 года Кабинет министров издал соответствующее распоряжение, на основании которого была создана комиссия под председательством премьер-министра, утвержден ее состав и обеспечена координация работы соответствующих государственных органов по подготовке проектов Стратегии и Государственной программы.

В составе комиссии были созданы две рабочие группы - по подготовке Стратегии и Государственной программы, утвержден их состав, а вице-премьеры Шахин Мустафаев и Самир Шарифов назначены руководителями рабочих групп. В целях подготовки Стратегии создано 9 подгрупп, а по Государственной программе - 4 подгруппы.